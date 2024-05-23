Новости Одессы и Одесской области

Прогноз синоптиков на 24 мая: объявлено штормовое предупреждение

Прогноз синоптиков на 24 мая: объявлено штормовое предупреждение

Завтра, в пятницу, 24 мая 2024 года, в Одессе и Одесской области погода радикально не изменится. День обещает быть теплым, но немного ветреным.

Прогноз погоды в Одессе на 24 мая

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, гроза.

Ветер восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью 14-16°C, днем 25-27°C.

Температура морской воды 19-20°C.

Прогноз погоды в Одесской области на 24 мая

По Одесской области завтра ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, гроза.

Ветер восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью 12-17°C, днем 25-30°C.

На автодорогах области видимость хорошая.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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