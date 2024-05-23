Прогноз синоптиков на 24 мая: объявлено штормовое предупреждение

Завтра, в пятницу, 24 мая 2024 года, в Одессе и Одесской области погода радикально не изменится. День обещает быть теплым, но немного ветреным.
Прогноз погоды в Одессе на 24 мая
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, гроза.
Ветер восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью 14-16°C, днем 25-27°C.
Температура морской воды 19-20°C.
Прогноз погоды в Одесской области на 24 мая
По Одесской области завтра ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, гроза.
Ветер восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью 12-17°C, днем 25-30°C.
На автодорогах области видимость хорошая.