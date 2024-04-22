Прогноз синоптиків на 23 квітня: дощі майже не буде

Завтра, у вівторок, 23 квітня 2024 року, в Одесі та Одеській області день має поменшати дощів, але радикально погода не зміниться
Прогноз погоди в Одесі на 23 квітня
За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, в Одесі очікується хмарність з проясненнями без істотних опадів.
Вітер північний, вдень південно-східний, 7-12 м/с.
Температура вночі 6-8°C, вдень 13-15°C.
Прогноз погоди в Одеській області на 23 квітня
По Одеській області завтра очікується хмарність з проясненнями без істотних опадів.
Вітер північний, вдень південно-східний, 7-12 м/с.
Температура вночі 3-8°C тепла, вночі та вранці місцями на поверхні ґрунту заморозки 0-2°C, вдень 12-17°C.
На автошляхах області видимість добра.