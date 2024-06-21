Прогноз синоптиків на 22 червня: літо набирає силу

Завтра, у суботу, 22 червня 2024 року, в Одесі та Одеській області літня спекотна погода стане ще спекотнішою.
Прогноз погоди в Одесі на 22 червня
За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, в Одесі очікується мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер південний, 5-10 м/с.
Температура вночі 18-20°C, вдень 26-28°C.
Температура морської води 20-21°C.
Прогноз погоди в Одеській області на 22 червня
По Одеській області завтра очікується мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер південний, 5-10 м/с.
Температура вночі 15-20°C, вдень 26-31°C.
На автошляхах області видимість добра.