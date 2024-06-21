Прогноз синоптиков на 22 июня: лето набирает силу

Завтра, в субботу, 22 июня 2024 года, в Одессе и Одесской области летняя жаркая погода станет еще жарче.
Прогноз погоды в Одессе на 22 июня
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе ожидается переменная облачность. Без осадков.
Ветер южный, 5-10 м/с.
Температура ночью 18-20°C, днем 26-28°C.
Температура морской воды 20-21°C.
Прогноз погоды в Одесской области на 22 июня
По Одесской области завтра ожидается переменная облачность. Без осадков.
Ветер южный, 5-10 м/с.
Температура ночью 15-20°C, днем 26-31°C.
На автодорогах области видимость хорошая.