Прогноз синоптиків на 22 березня: чи сильний буде дощ

Завтра, у п’ятницю, 22 березня 2024 року, в Одесі та Одеській області день обіцяє бути відносно теплим та сухим днем.
Прогноз погоди в Одесі на 22 березня
За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, в Одесі очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман.
Вітер північний, 5-10 м/с.
Температура вночі 2-4°C тепла, вдень 9-11°C тепла.
Прогноз погоди в Одеській області на 22 березня
По Одеській області завтра очікується мінлива хмарність без істотних опадів.
Вітер північний, 5-10 м/с.
Температура вночі 0-5°C тепла, вдень 7-12°C тепла.
На автошляхах області видимість добра.