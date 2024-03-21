Прогноз синоптиков на 22 марта: сильный ли будет дождь

Завтра, в пятницу, 22 марта 2024 года, в Одессе и Одесской области день обещает быть относительно теплым и сухим днем.
Прогноз погоды в Одессе на 22 марта
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман.
Ветер северный, 5-10 м/с.
Температура ночью 2-4°C тепла, днем 9-11°C тепла.
Прогноз погоды в Одесской области на 22 марта
По Одесской области завтра ожидается переменная облачность без существенных осадков.
Ветер северный, 5-10 м/с.
Температура ночью 0-5°C тепла, днем 7-12°C тепла.
На автодорогах области видимость хорошая.