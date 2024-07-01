Прогноз синоптиків на 2 липня: спека продовжується

Завтра, у вівторок, 2 липня 2024 року, в Одесі та Одеській області після дощів та відносної прохолоди знову повернеться літня спека.
Прогноз погоди в Одесі на 2 липня
За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, в Одесі очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.
Вітер південний, 5-10 м/с.
Температура вночі 21-23°C, вдень 29-31°C.
Температура морської води 22-23°C.
Прогноз погоди в Одеській області на 2 липня
По Одеській області завтра очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.
Вітер південний, 5-10 м/с.
Температура вночі 19-24°C, вдень 29-34°C.
На автошляхах області видимість добра.