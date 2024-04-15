Прогноз синоптиків на 16 квітня: тепло, як влітку

Завтра, у вівторок, 16 квітня 2024 року, в Одесі та Одеській області день обіцяє бути відносно теплим та сухим днем.
Прогноз погоди в Одесі на 16 квітня
За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, в Одесі очікується мінлива хмарність без опадів.
Вітер південно-західний, 9-14 м/с.
Температура вночі 13-15°C, вдень 24-26°C.
Прогноз погоди в Одеській області на 16 квітня
По Одеській області завтра очікується мінлива хмарність без істотних опадів.
Вітер південно-західний, 9-14 м/с, вночі та ввечері місцями пориви, 15-17 м/с.
Температура вночі 12-17°C, вдень 24-29°C.
На автошляхах області вранці місцями димка, видимість 1-2 км.