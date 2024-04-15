Прогноз синоптиков на 16 апреля: тепло, как летом

Завтра, во вторник, 16 апреля 2024 года, в Одессе и Одесской области день обещает быть относительно теплым и сухим днем.
Прогноз погоды в Одессе на 16 апреля
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе ожидается переменная облачность без осадков.
Ветер юго-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 13-15°C, днем 24-26°C.
Прогноз погоды в Одесской области на 16 апреля
По Одесской области завтра ожидается переменная облачность без существенных осадков.
Ветер юго-западный, 9-14 м/с, ночью и вечером местами порывы, 15-17 м/с.
Температура ночью 12-17°C, днем 24-29°C.
На автодорогах области утром местами дымка, видимость 1-2 км.