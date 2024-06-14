Прогноз синоптиків на 15 червня: штормове попередження

Завтра, у суботу, 15 червня 2024 року, в Одесі та Одеській області погода радикально не зміниться. Дощі не прогнозують, тай забагато тепла також не буде.
Штормове попередження: Вночі 15 червня по Одесі очікується гроза.
Прогноз погоди в Одесі на 15 червня
За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, в Одесі очікується мінлива хмарність. Вночі та вранці короткочасний дощ, вдень без істотних опадів. Вночі гроза.
Вітер північно-західний 9-14 м/с.
Температура вночі 17-19°C, вдень 22-24°C.
Температура морської води 21-22°C.
Прогноз погоди в Одеській області на 15 червня
По Одеській області завтра очікується мінлива хмарність. Вночі та вранці короткочасний дощ, вдень без істотних опадів.
Вночі місцями гроза.
Вітер північно-західний 9-14 м/с.
Температура вночі 15-20°C, вдень 22-27°C.
На автошляхах області видимість добра.