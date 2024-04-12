Прогноз синоптиків на 13 квітня: тепло, як влітку

Завтра, у суботу, 13 квітня 2024 року, в Одесі та Одеській області день обіцяє бути трохи вітряним та відносно спекотним.
Прогноз погоди в Одесі на 13 квітня
За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, в Одесі очікується мінлива хмарність без опадів.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 10-12°C вдень 23-25°C.
Прогноз погоди в Одеській області на 13 квітня
По Одеській області завтра очікується мінлива хмарність без опадів.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 7-12°C, вдень 22-27°C.
На автошляхах області видимість добра.