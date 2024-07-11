Прогноз синоптиків на 12 липня: буде ще спекотніше

Завтра, у п’ятницю, 12 липня 2024 року, в Одесі та Одеській області пройде невеликий дощ, але на спека нікуди не подінеться.
На 12 липня зберігається надзвичайна пожежна небезпека V класу. Також до 15 липня очікується підвищення максимальної температури повітря, місцями – надзвичайна спека
Прогноз погоди в Одесі на 12 липня
За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, в Одесі очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.
Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 24-26°C, вдень 33-35°C.
Температура морської води 25-26°C.
Прогноз погоди в Одеській області на 12 липня
По Одеській області завтра очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.
Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 21-26°C, вдень 33-38°C.
На автошляхах області видимість добра.