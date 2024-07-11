Прогноз синоптиків на 12 липня: буде ще спекотніше

Погода в Одесі 11 липня: за прохолодою – хіба що на пляж За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, у четвер, 10 липня 2024 року, в Одесі та Одеській області очікується спекотна, навіть можна сказати аномально спекотна погода. Опадів найближчим часом синоптики не прогнозують. Натомість прогнозують надзвичайну (5 класу) пожежну небезпеку. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

До Одеси прийшла тропічна спека: місто чекають задушливі ночі та +40 вдень Цього тижня українцям прогнозують аномальну спеку, пік якої ще не настав. Температура повітря в Одеському регіоні найближчими днями може перевищити екстремальні +40° і вже цієї ночі одесити відчують на собі ефект “тропіків”. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ