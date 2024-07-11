Прогноз синоптиков на 12 июля: будет еще жарче

Завтра, в пятницу, 12 июля 2024 года, в Одессе и Одесской области пройдет небольшой дождь, но жара никуда не денется.
На 12 июля сохраняется чрезвычайная пожарная опасность V класса. Также до 15 июля ожидается повышение максимальной температуры воздуха, местами — чрезвычайная жара
Прогноз погоды в Одессе на 12 июля
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 24-26°C, днем 33-35°C.
Температура морской воды 25-26°C.
Прогноз погоды в Одесской области на 12 июля
По Одесской области завтра ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 21-26°C, днем 33-38°C.
На автодорогах области видимость хорошая.