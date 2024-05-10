Прогноз синоптиков на 11 мая: относительно тепло и немного ветрено

Завтра, в субботу, 11 мая 2024 года, в Одессе и Одесской области погода радикально не изменится. День обещает быть теплым, но немного ветреным.
Прогноз погоды в Одессе на 11 мая
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе ожидается переменная облачность без существенных осадков.
Ветер северный, 5-10 м/с.
Температура ночью 10-12°C, днем 19-21°C.
Температура морской воды 14-15°C.
Прогноз погоды в Одесской области на 11 мая
По Одесской области завтра ожидается переменная облачность без существенных осадков.
Ветер северный, 5-10 м/с.
Температура ночью 7-12°C, местами на поверхности почвы заморозки 0-2°C, днем 17-22°C.
На автодорогах области видимость хорошая.