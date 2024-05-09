Прогноз синоптиків на 10 травня: трохи тепла та вітру

Завтра, у п’ятницю, 10 травня 2024 року, в Одесі та Одеській області погода радикально не зміниться. День обіцяє буди теплим, але трохи вітряним.
Прогноз погоди в Одесі на 10 травня
За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, в Одесі очікується мінлива хмарність без опадів.
Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 9-11°C, вдень 16-18°C.
Температура морської води 14-15°C.
Прогноз погоди в Одеській області на 10 травня
По Одеській області завтра очікується мінлива хмарність без опадів.
Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8°C тепла, на півдні до 11°C, місцями на поверхні ґрунту заморозок 0-2°C, вдень 16-21°C.
На автошляхах області видимість добра.