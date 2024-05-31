Прогноз синоптиків на 1 червня: чим порадує нас перший день літа

Завтра, у суботу, 1 червня 2024 року, в Одесі та Одеській області погода радикально не зміниться. Дощі не прогнозують, тай забагато тепла також не буде.
Прогноз погоди в Одесі на 1 червня
За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, в Одесі очікується мінлива хмарність без опадів.
Вітер південний, 9-14 м/с.
Температура вночі 15-17°C, вдень 21-23°C.
Температура морської води 18-19°C.
Прогноз погоди в Одеській області на 1 червня
По Одеській області завтра очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці місцями туман.
Вітер південний, 9-14 м/с.
Температура вночі 13-18°C, вдень 26-31°C, в прибережній зоні 21-23°C.
На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.