Прогноз синоптиков на 1 июня: чем порадует нас первый день лета

Завтра, в субботу, 1 июня 2024 года, в Одессе и Одесской области погода радикально не изменится. Дожди не прогнозируют, да и много тепла также не будет.
Прогноз погоды в Одессе на 1 июня
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе ожидается переменная облачность без осадков.
Ветер южный, 9-14 м/с.
Температура ночью 15-17°C, днем 21-23°C.
Температура морской воды 18-19°C.
Прогноз погоды в Одесской области на 1 июня
По Одесской области завтра ожидается переменная облачность без осадков. Ночью и утром местами туман.
Ветер южный, 9-14 м/с.
Температура ночью 13-18°C, днем 26-31°C, в прибрежной зоне 21-23°C.
На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.