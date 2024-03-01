Прогноз синоптиків на 2 березня: гарний день для суботньої прогулянки

Завтра, у суботу, 2 березня 2024 року, обіцяє бути в Одесі та Одеській області досить теплим, але вітряним днем.
Прогноз погоди в Одесі на 2 березня
За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, в Одесі очікується хмарна погода з проясненнями. Без опадів.
Вітер східний, 7-12 м/с.
Температура вночі 3-5°C тепла, вдень 7-9°C тепла.
Прогноз погоди в Одеській області на 2 березня
По Одеській області завтра хмарно з проясненнями. Без опадів.
Вітер східний, 7-12 м/с.
Температура вночі 0-5°C тепла, вдень 7-12°C тепла.
На автошляхах області вночі та вранці місцями димка, видимість 1-2 км.
Автор фото: Вікторія Кучурка