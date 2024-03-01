Прогноз синоптиков на 2 марта: хороший день для субботней прогулки

Завтра, в субботу, 2 марта 2024 года, обещает быть в Одессе и Одесской области достаточно теплым, но ветреным днем.
Прогноз погоды в Одессе на 2 марта
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе ожидается облачная погода с прояснениями. Без осадков.
Ветер восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 3-5°C тепла, днем 7-9°C тепла.
Прогноз погоды в Одесской области на 2 марта
По Одесской области завтра облачно с прояснениями. Без осадков.
Ветер восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 0-5°C тепла, днем 7-12°C тепла.
На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.
Автор фото: Виктория Кучурка