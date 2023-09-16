Прогноз погоди в Одесі: чи стане 17 вересня прохолоднішим?

За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, в неділю, 16 вересня 2023 року, в Одесі та Одеській області очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Температура повітря – помірковано тепла.
Прогноз погоди в Одесі 17 вересня
В Одесі завтрашній день обіцяє бути хмарним з проясненнями. Без опадів.
Вітер східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 15-17°С, вдень повітря прогріється до 22-24°С.
Температура морської води 21-22°С.
Прогноз погоди на Одещині 17 вересня
На Одещині очікується мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 12-17°С, вдень 21-26°С тепла.
На автошляхах області видимість добра.
Фото Марії Котової