Прогноз погоды в Одессе: станет ли 17 сентября прохладнее?

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в воскресенье, 16 сентября 2023 года, в Одессе и Одесской области ожидается переменная облачность без существенных осадков. Температура воздуха – умеренно теплая.
Прогноз погоды в Одессе 17 сентября
В Одессе завтрашний день обещает быть облачным с прояснениями. Без осадков.
Ветер восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 15-17°С, днем воздух прогреется до 22-24°С.
Температура морской воды 21-22°С.
Прогноз погоды в Одесской области 17 сентября
По Одесской области ожидается переменная облачность. Без осадков.
Ветер восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 12-17°С, днем 21-26°С тепла.
На автодорогах области видимость хорошая.
Фото Марии Котовой