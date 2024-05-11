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Прогноз погоди в Одесі: чи бути травневому недільному дощу?

Прогноз погоди в Одесі: чи бути травневому недільному дощу?

За інформацією Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, в неділю, 12 травня 2024 року, в Одесі та Одеській області очікується мінлива хмарність. Істотних опадів синоптики не прогнозують, а повітря може прогрітися до +20°С.

Прогноз погоди в Одесі на 12 травня

В Одесі хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.

Вітер північний, 7-12 м/с.

Температура вночі 10-12°С, вдень вона підніметься до 17-19°С.

Температура морської води 14-15°С.

Прогноз погоди на Одещині на 12 травня

По Одеській області очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Вітер північний, 7-12 м/с.

Температура вночі 8-13°С, місцями 2-4°С, вдень стовпчики термометрів піднімуться до позначки 15-20°С.

На автошляхах області видимість добра.

Фото Марії Котової

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