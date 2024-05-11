Прогноз погоди в Одесі: чи бути травневому недільному дощу?

За інформацією Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, в неділю, 12 травня 2024 року, в Одесі та Одеській області очікується мінлива хмарність. Істотних опадів синоптики не прогнозують, а повітря може прогрітися до +20°С.
Прогноз погоди в Одесі на 12 травня
В Одесі хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.
Вітер північний, 7-12 м/с.
Температура вночі 10-12°С, вдень вона підніметься до 17-19°С.
Температура морської води 14-15°С.
Прогноз погоди на Одещині на 12 травня
По Одеській області очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.
Вітер північний, 7-12 м/с.
Температура вночі 8-13°С, місцями 2-4°С, вдень стовпчики термометрів піднімуться до позначки 15-20°С.
На автошляхах області видимість добра.
Фото Марії Котової