Прогноз погоды в Одессе: быть ли майскому воскресному дождю?

По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в воскресенье, 12 мая 2024 года, в Одессе и Одесской области ожидается переменная облачность. Существенных осадков синоптики не прогнозируют, а воздух может прогреться до +20°С.
Прогноз погоды в Одессе на 12 мая
В Одессе завтра облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северный, 7-12 м/с.
Температура ночью 10-12°С, днем она поднимется до 17-19°С.
Температура морской воды 14-15°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 12 мая
По Одесской области ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер северный, 7-12 м/с.
Температура ночью 8-13°С, местами 2-4°С тепла, днем столбики термометров поднимутся до отметки 15-20°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
Фото Марии Котовой