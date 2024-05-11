Новости Одессы и Одесской области

Прогноз погоды в Одессе: быть ли майскому воскресному дождю?

Прогноз погоды в Одессе: быть ли майскому воскресному дождю?

По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в воскресенье, 12 мая 2024 года, в Одессе и Одесской области ожидается переменная облачность. Существенных осадков синоптики не прогнозируют, а воздух может прогреться до +20°С.

Прогноз погоды в Одессе на 12 мая

В Одессе завтра облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер северный, 7-12 м/с.

Температура ночью 10-12°С, днем она поднимется до 17-19°С.

Температура морской воды 14-15°С.

Прогноз погоды в Одесской области на 12 мая

По Одесской области ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер северный, 7-12 м/с.

Температура ночью 8-13°С, местами 2-4°С тепла, днем столбики термометров поднимутся до отметки 15-20°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Фото Марии Котовой

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Редакция ПРОФИЛЬ
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