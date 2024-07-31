Прогноз погоди у Одесі: яким буде перший день серпня

За даними синоптиків Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, у четвер, 1 серпня 2024 року, в Одесі та Одеській області очікується досить тепла погода без опадів.
Прогноз погоди в Одесі на 1 серпня
В Одесі на завтра прогнозують мінливу хмарність. Без опадів.
Вітер південно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 18-20°С, вдень 28-30°С.
Температура морської води 21-22°С.
Прогноз погоди в Одеській області на 1 серпня
На Одещині завтра очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.
Вітер південно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 15-20°С, вдень вона підніметься до 28-33°С.
На автошляхах області видимість добра.
Фото Марії Котової