Прогноз погоды в Одессе: каким будет первый день августа

По данным синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в четверг, 1 августа 2024 года в Одессе и Одесской области ожидается достаточно теплая погода без осадков.
Прогноз погоды в Одессе на 1 августа
В Одессе на завтрашний день прогнозируют переменную облачность. Без осадков.
Ветер юго-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 18-20°С, днем 28-30°С.
Температура морской воды 21-22°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 1 августа
По Одесской области завтра ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер юго-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 15-20°С, днем она поднимется до 28-33°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
Фото Марии Котовой