Прогноз погоди на 3 червня: чи порадує одеситів понеділок

У понеділок, 3 червня 2024 року, в Одесі та Одеській області очікується мінлива хмарність. Опадів в Одесі синоптики Гідрометцентру Чорного та Азовського морів не прогнозують, а в області можливі короткочасні дощі та грози.
Прогноз погоди в Одесі на 3 червня
В Одесі очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вранці туман.
Вітер південно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 17-19°С, вдень 25-27°С тепла.
Температура морської води 20-21°С.
Прогноз погоди в Одеській області на 3 червня
По Одеській області прогнозують мінливу хмарність. Подекуди короткочасний дощ, гроза. Вночі та вранці місцями туман.
Вітер південно-західний, вдень південний, 7-12 м/с.
Температура вночі 14-19°С, вдень 25-30°С, місцями до 33°С.
На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.
Фото Марії Котової