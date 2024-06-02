Прогноз погоды на 3 июня: порадует ли одесситов понедельник

Завтра, в понедельник, 3 июня 2024 года, в Одессе и Одесской области ожидается переменная облачность. Осадков в Одессе синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей не прогнозируют, а по области возможны кратковременные дожди и грозы.
Прогноз погоды в Одессе на 3 июня
В Одессе завтра ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Утром слабый туман.
Ветер юго-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 17-19°С, днем 25-27°С тепла.
Температура морской воды 20-21°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 3 июня
По Одесской области прогнозируют переменную облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ночью и утром местами туман.
Ветер юго-западный, днем южный, 7-12 м/с.
Температура ночью 14-19°С, днем 25-30°С тепла, местами до 33°С.
На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.
Фото Марии Котовой