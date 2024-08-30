Прогноз магнітних бур на 30 серпня: яка ймовірність геомагнітного шторму

За даними Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, сьогодні, 30 серпня, очікується сонячна з К-індексом 2 (зелений рівень), що відповідає нормальній магнітосфері.

Варто зазначити, що Сонце наближається до піку своєї активності, тому на ньому все частіше з’являються плями, які викидають спалахи. Так, нещодавно кількість плям на зірці досягла максимуму за останні 23 роки. Саме тому Землю все частіше накривають магнітні бурі.

До магнітних бурь особливо чутливі люди похилого віку, вагітні жінки та ті, хто має хронічні захворювання, пов’язані з нервовою або серцево-судинною системами, – у такі періоди вони можуть відчувати загострення симптомів хвороби.

Більшість людей у дні магнітних бур скаржаться на млявість, втому, сонливість, труднощі з концентрацією і головний біль.

Крім того, вважається, що магнітні бурі впливають і на психіку людини. І що довший такий вплив, то більш виснаженою і роздратованою стає людина.

У дні магнітних бур рекомендується: