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Прогноз магнитных бурь на 30 августа: какова вероятность геомагнитного шторма

Прогноз магнитных бурь на 30 августа: какова вероятность геомагнитного шторма

В пятницу, 30 августа, не ожидается существенных магнитных волнений – магнитосфера будет в норме.

По данным Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, сегодня, 30 августа, ожидается солнечная с К-индексом 2 (зеленый уровень), что соответствует нормальной магнитосфере.

Стоит отметить, что Солнце приближается к пику своей активности, поэтому на нем все чаще появляются пятна, которые выбрасывают вспышки. Так, недавно число пятен на звезде достигло максимума за последние 23 года. Именно поэтому Землю все чаще накрывают магнитные бури.

К магнитным бурям особенно чувствительны пожилые люди, беременные женщины и те, у кого есть хронические заболевания, связанные с нервной или сердечно-сосудистой системами – в такие периоды они могут испытывать обострение симптомов болезни.

Большинство людей в дни магнитных бурь жалуются на вялость, усталость, сонливость, трудности с концентрацией и головную боль.

Кроме того, считается, что магнитные бури воздействуют и на психику человека. И чем дольше такое воздействие, тем более вымотанным и раздраженным становится человек.

В дни магнитных бурь рекомендуется:

  • лечь спать пораньше;
  • уменьшить количество жареной и жирной пищи, соленого, сладкого и алкоголя;
  • пить больше воды;
  • больше времени проводить на свежем воздухе.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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