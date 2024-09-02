Прогноз магнітних бур: чи варто переживати метеозалежним

Такий оптимістичний прогноз надали фахівці Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

«Спокійна геомагнітна обстановка», – підтверджують в Одеській обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України.

Водночас, астросиноптики попереджають: вересень 2024 року обіцяє бути неспокійним для метеозалежних людей. Очікується кілька періодів підвищеної сонячної активності, які можуть негативно вплинути на здоров’я.

Попередньо сонячна активність знову зросте в період з 10 по 12 вересня.

А завершить цей місяць ще одна геомагнітна буря, яка, ймовірно, триватиме з 25 по 28 вересня. І хоча вона буде менш інтенсивною за попередні, в останній день її потужність може досягти 5 балів.

Вчені до кінця не з’ясували, як магнітні бурі впливають на людину. Помічено, що найбільш схильні до негативного впливу бур метеозалежні та літні люди, вагітні жінки, а також володарі хронічних хвороб (особливо серцево-судинної системи).

Під час магнітних бур багато людей відчувають головний біль, запаморочення, підвищену втому, а також загострення хронічних захворювань. Тому варто заздалегідь підготуватися: мати під рукою необхідні ліки, більше відпочивати та уникати стресових ситуацій.

Якщо ж ваше самопочуття під час магнітних бур дуже погіршилося, то по можливості зверніться до лікаря.