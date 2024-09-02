Прогноз магнитных бурь: стоит ли переживать метеозависимым

Такой оптимистичный прогноз предоставили специалисты Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

«Спокойная геомагнитная обстановка», – подтверждают в Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.

В то же время астросиноптики предупреждают: сентябрь 2024 года обещает быть неспокойным для метеозависимых людей. Ожидается несколько периодов повышенной солнечной активности, которые могут негативно повлиять на самочувствие.

Предварительно, солнечная активность снова возрастет в период с 10 по 12 сентября.

А завершит этот месяц еще одна геомагнитная буря, которая предположительно продлится с 25 по 28 сентября. И хотя она будет менее интенсивной, чем предыдущие, в последний день ее мощность может достичь 5 баллов.

Ученые до конца не выяснили, как магнитные бури влияют на человека. Замечено, что наиболее подвержены негативному влиянию бурь метеозависимые и пожилые люди, беременные женщины, а также обладатели хронических болезней (особенно сердечно-сосудистой системы).

Во время магнитных бурь многие люди испытывают головную боль, головокружение, повышенную усталость, а также обострение хронических заболеваний. Поэтому стоит заранее подготовиться: иметь под рукой необходимые лекарства, больше отдыхать и избегать стрессовых ситуаций.

Если же ваше самочувствие во время магнитных бурь сильно ухудшилось, то по возможности обратитесь к врачу.