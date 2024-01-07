Прогноз магнітних бур: яким буде недільний день 7 січня

А за інформацією Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США, сьогодні сонячна активність буде підвищеною, але якщо це й викличе магнітну бурю, вона буде слабкою та суттєво на самопочуття людей не вплине.

У той же час не варто забувати про те, що Сонце дуже непостійне: за словами вчених, зараз воно наближається до піку своєї активності, тому все частіше викидає спалахи, а на його поверхні з’являються плями.

За інформацією сайту Meteoagent, нещодавно на Сонці стався найсильніший з 2017 року спалах, який викликав на Землі досить потужну магнітну бурю. Ця буря накрила нашу планету 4 січня та тривала до 6 січня.

За попередніми прогнозами, неспокійними днями також можуть стати 8 та 9 січня.

Нагадаємо, магнітні бурі – це збурення геомагнітного поля Землі з різною тривалістю та інтенсивністю. Вони пов’язані із потоками заряджених частинок, які викидає Сонце. Магнітні бурі можуть викликати перебої в роботі зв’язку, а також впливати на самопочуття літніх та метеозалежних людей. Зокрема, вони можуть відчувати головний біль, запаморочення, нудоту, біль у суглобах, втому, безсоння.

У дні магнітних бур варто особливо уважно ставитися до свого самопочуття, особливо якщо людина має хронічні хвороби.

Щоб благополучно пережити несприятливі дні, лікарі радять:

заздалегідь зробити ревізію домашньої аптечки, перевірити, чи є всі ліки від загострення хронічних захворювань;

пам’ятати про здоровий спосіб життя: гуляти на свіжому повітрі, дотримуватися правил здорового харчування;

повноцінно відпочивати та спати вночі (для дорослих людей це близько 8 годин на добу);

пити негазовану воду, трав’яний чай, тимчасово відмовитися від кави та алкоголю.