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Прогноз магнитных бурь: каким будет воскресный день 7 января

Прогноз магнитных бурь: каким будет воскресный день 7 января

По данным специалистов Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня, в воскресенье, 7 января 2024 года, геомагнитная обстановка на нашей планете ожидается спокойная, то есть сильных магнитных бурь пока не предвидится.

А по информации Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, сегодня солнечная активность будет повышенной, но если это и вызовет магнитную бурю, она будет слабой и существенно на самочувствие людей не повлияет.

В то же время не стоит забывать о том, что Солнце – светило весьма непостоянное: по словам ученых, сейчас оно приближается к пику своей активности, поэтому все чаще выбрасывает вспышки, а на его поверхности появляются пятна.

По информации сайта Meteoagent, недавно на Солнце произошла сильнейшая с 2017 года вспышка, которая вызвала на Земле достаточно мощную магнитную бурю. Эта буря накрыла нашу планету 4 января и продлилась до 6 января.

По предварительным прогнозам, неспокойными днями также могут стать 8 и 9 января.

Напомним, магнитные бури – это возмущения геомагнитного поля Земли с разной длительностью и интенсивностью. Они связаны с потоками заряженных частиц, которые выбрасывает Солнце. Магнитные бури могут вызывать перебои в работе связи, а также влиять на самочувствие пожилых и метеозависимых людей. В частности, они могут испытывать головную боль, головокружение, тошноту, боль в суставах, усталость, бессонницу.

В дни магнитных бурь стоит особо внимательно относиться к своему самочувствию, особенно если у человека есть хронические болезни.

Чтобы благополучно пережить неблагоприятные дни, врачи советуют:

  • заранее сделать ревизию домашней аптечки, проверить, есть ли все лекарства от обострения хронических заболеваний;
  • помнить о здоровом образе жизни: гулять на свежем воздухе, соблюдать правила здорового питания;
  • полноценно отдыхать и спать ночью (для взрослых людей это около 8 часов в сутки);
  • пить негазированную воду, травяной чай, временно отказаться от кофе и алкоголя.
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Редакция ПРОФИЛЬ

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