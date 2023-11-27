Прогноз космічної погоди на 27 листопада: як буде метеозалежним людям?

В останній місяць осені 2023 на нас обрушилося кілька магнітних бур, які могли негативно вплинути на чиєсь самопочуття. І сьогодні, у понеділок, 27 листопада 2023 року, на Землі можливі збурені періоди, хоча повноцінної магнітної бурі астросиноптики все ж таки на цей день не прогнозують.
А ось найближчими днями магнітна буря цілком можлива: за даними Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України, вже завтра, 28 листопада, очікуються періоди штормової космічної погоди.
Крім того, за попередніми прогнозами, неспокійними обіцяють бути перші дні грудня.
Магнітні бурі: що це?
Магнітні бурі виникають через рухи та викиди енергії на Сонці. Ці збурення магнітного поля Землі можуть впливати на роботу систем зв’язку і навіть на наше фізичне самопочуття. Навіть невелике зростання сонячної активності може спричинити нездужання у метеозалежних людей.
У той самий час вплив магнітних бур на організм людини залежить від індивідуальних особливостей. Основні негативні симптоми можуть проявлятися у людей з хронічними захворюваннями, вагітних жінок та людей похилого віку. Однак більшість все ж таки переносять бурі без помітних наслідків для здоров’я.
Серед найпоширеніших симптомів під час магнітних бур можна виділити:
- головний біль;
- запаморочення та затемнення в очах;
- підвищення артеріального тиску;
- підвищення температури;
- загальна слабкість та втома;
- болі в м’язах та суглобах;
- відчуття ломоти в кістках;
- проблеми зі сном, такі як безсоння або підвищена сонливість;
- загострення симптомів хронічних захворювань.
Якщо ви часто переживаєте подібні симптоми під час магнітних бур, можливо, ви метеочутливі.
Як захиститися від магнітних бур
Якщо ви з тих, хто чутливий до магнітних бур, дотримуйтесь таких рекомендацій:
- вживайте щонайменше 1,5 літра рідини на день;
- обмежте вживання кави, алкоголю та енергетичних напоїв;
- їжте більше овочів, фруктів та риби, уникайте фастфуду;
- займайтеся фізичними вправами, робіть зарядку, гуляйте на свіжому повітрі;
- регулярно провітрюйте приміщення, особливо перед сном;
- проводьте час з рідними, займайтеся хобі та знижуйте стрес;
- підтримуйте регулярний режим сну та спіть не менше 7 годин на добу.