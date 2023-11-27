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Прогноз космічної погоди на 27 листопада: як буде метеозалежним людям?

Прогноз космічної погоди на 27 листопада: як буде метеозалежним людям?

В останній місяць осені 2023 на нас обрушилося кілька магнітних бур, які могли негативно вплинути на чиєсь самопочуття. І сьогодні, у понеділок, 27 листопада 2023 року, на Землі можливі збурені періоди, хоча повноцінної магнітної бурі астросиноптики все ж таки на цей день не прогнозують.

А ось найближчими днями магнітна буря цілком можлива: за даними Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України, вже завтра, 28 листопада, очікуються періоди штормової космічної погоди.

Крім того, за попередніми прогнозами, неспокійними обіцяють бути перші дні грудня.

Магнітні бурі: що це?

Магнітні бурі виникають через рухи та викиди енергії на Сонці. Ці збурення магнітного поля Землі можуть впливати на роботу систем зв’язку і навіть на наше фізичне самопочуття. Навіть невелике зростання сонячної активності може спричинити нездужання у метеозалежних людей.

У той самий час вплив магнітних бур на організм людини залежить від індивідуальних особливостей. Основні негативні симптоми можуть проявлятися у людей з хронічними захворюваннями, вагітних жінок та людей похилого віку. Однак більшість все ж таки переносять бурі без помітних наслідків для здоров’я.

Серед найпоширеніших симптомів під час магнітних бур можна виділити:

  • головний біль;
  • запаморочення та затемнення в очах;
  • підвищення артеріального тиску;
  • підвищення температури;
  • загальна слабкість та втома;
  • болі в м’язах та суглобах;
  • відчуття ломоти в кістках;
  • проблеми зі сном, такі як безсоння або підвищена сонливість;
  • загострення симптомів хронічних захворювань.

Якщо ви часто переживаєте подібні симптоми під час магнітних бур, можливо, ви метеочутливі.

Як захиститися від магнітних бур

Якщо ви з тих, хто чутливий до магнітних бур, дотримуйтесь таких рекомендацій:

  • вживайте щонайменше 1,5 літра рідини на день;
  • обмежте вживання кави, алкоголю та енергетичних напоїв;
  • їжте більше овочів, фруктів та риби, уникайте фастфуду;
  • займайтеся фізичними вправами, робіть зарядку, гуляйте на свіжому повітрі;
  • регулярно провітрюйте приміщення, особливо перед сном;
  • проводьте час з рідними, займайтеся хобі та знижуйте стрес;
  • підтримуйте регулярний режим сну та спіть не менше 7 годин на добу.
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