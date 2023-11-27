Прогноз космічної погоди на 27 листопада: як буде метеозалежним людям?

А ось найближчими днями магнітна буря цілком можлива: за даними Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України, вже завтра, 28 листопада, очікуються періоди штормової космічної погоди.

Крім того, за попередніми прогнозами, неспокійними обіцяють бути перші дні грудня.

Магнітні бурі: що це?

Магнітні бурі виникають через рухи та викиди енергії на Сонці. Ці збурення магнітного поля Землі можуть впливати на роботу систем зв’язку і навіть на наше фізичне самопочуття. Навіть невелике зростання сонячної активності може спричинити нездужання у метеозалежних людей.

У той самий час вплив магнітних бур на організм людини залежить від індивідуальних особливостей. Основні негативні симптоми можуть проявлятися у людей з хронічними захворюваннями, вагітних жінок та людей похилого віку. Однак більшість все ж таки переносять бурі без помітних наслідків для здоров’я.

Серед найпоширеніших симптомів під час магнітних бур можна виділити:

головний біль;

запаморочення та затемнення в очах;

підвищення артеріального тиску;

підвищення температури;

загальна слабкість та втома;

болі в м’язах та суглобах;

відчуття ломоти в кістках;

проблеми зі сном, такі як безсоння або підвищена сонливість;

загострення симптомів хронічних захворювань.

Якщо ви часто переживаєте подібні симптоми під час магнітних бур, можливо, ви метеочутливі.

Як захиститися від магнітних бур

Якщо ви з тих, хто чутливий до магнітних бур, дотримуйтесь таких рекомендацій:

вживайте щонайменше 1,5 літра рідини на день;

обмежте вживання кави, алкоголю та енергетичних напоїв;

їжте більше овочів, фруктів та риби, уникайте фастфуду;

займайтеся фізичними вправами, робіть зарядку, гуляйте на свіжому повітрі;

регулярно провітрюйте приміщення, особливо перед сном;

проводьте час з рідними, займайтеся хобі та знижуйте стрес;

підтримуйте регулярний режим сну та спіть не менше 7 годин на добу.