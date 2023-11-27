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Прогноз космической погоды на 27 ноября: каково будет метеозависимым людям?

Прогноз космической погоды на 27 ноября: каково будет метеозависимым людям?

В последний месяц осени 2023 года на нас обрушилось несколько магнитных бурь, которые могли негативно повлиять на чье-то самочувствие. И сегодня, в понедельник, 27 ноября 2023 года, на Земле возможны возмущенные периоды, хотя полноценной магнитной бури астросиноптики все же на этот день не прогнозируют.

А вот в ближайшие дни магнитная буря вполне возможна: по данным Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, уже завтра, 28 ноября, ожидаются периоды штормовой космической погоды.

Кроме того, по предварительным прогнозам, неспокойными обещают быть и первые дни декабря.

Магнитные бури: что это?

Магнитные бури возникают из-за движений и выбросов энергии на Солнце. Эти возмущения магнитного поля Земли могут влиять на работу систем связи и даже на наше физическое самочувствие. Даже небольшой рост солнечной активности может вызвать недомогание у метеозависимых людей.

В то же время влияние магнитных бурь на организм человека сильно зависит от индивидуальных особенностей. Основные негативные симптомы могут проявляться у людей с хроническими заболеваниями, беременных женщин и пожилых людей. Однако большинство все же переносят бури без заметных последствий для здоровья.

Среди самых распространенных симптомов во время магнитных бурь можно выделить:

  • головную боль;
  • головокружение и затемнение в глазах;
  • повышение артериального давления;
  • повышение температуры;
  • общая слабость и усталость;
  • боли в мышцах и суставах;
  • ощущение ломоты в костях;
  • проблемы со сном, такие как бессонница или повышенная сонливость;
  • обострение симптомов хронических заболеваний.

Если вы часто переживаете подобные симптомы во время магнитных бурь, возможно, вы метеочувствительны.

Как защититься от магнитных бурь

Если вы из тех, кто чувствителен к магнитным бурям, придерживайтесь таких рекомендаций:

  • употребляйте не менее 1,5 литра жидкости в день;
  • ограничьте употребление кофе, алкоголя и энергетических напитков;
  • ешьте больше овощей, фруктов и рыбы, избегайте фастфуда;
  • занимайтесь физическими упражнениями, делайте зарядку, гуляйте на свежем воздухе;
  • регулярно проветривайте помещение, особенно перед сном;
  • проводите время с родными, занимайтесь хобби и снижайте стресс;
  • поддерживайте регулярный режим сна и спите не менее 7 часов в сутки.
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Редакция ПРОФИЛЬ

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