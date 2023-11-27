Прогноз космической погоды на 27 ноября: каково будет метеозависимым людям?

А вот в ближайшие дни магнитная буря вполне возможна: по данным Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, уже завтра, 28 ноября, ожидаются периоды штормовой космической погоды.

Кроме того, по предварительным прогнозам, неспокойными обещают быть и первые дни декабря.

Магнитные бури: что это?

Магнитные бури возникают из-за движений и выбросов энергии на Солнце. Эти возмущения магнитного поля Земли могут влиять на работу систем связи и даже на наше физическое самочувствие. Даже небольшой рост солнечной активности может вызвать недомогание у метеозависимых людей.

В то же время влияние магнитных бурь на организм человека сильно зависит от индивидуальных особенностей. Основные негативные симптомы могут проявляться у людей с хроническими заболеваниями, беременных женщин и пожилых людей. Однако большинство все же переносят бури без заметных последствий для здоровья.

Среди самых распространенных симптомов во время магнитных бурь можно выделить:

головную боль;

головокружение и затемнение в глазах;

повышение артериального давления;

повышение температуры;

общая слабость и усталость;

боли в мышцах и суставах;

ощущение ломоты в костях;

проблемы со сном, такие как бессонница или повышенная сонливость;

обострение симптомов хронических заболеваний.

Если вы часто переживаете подобные симптомы во время магнитных бурь, возможно, вы метеочувствительны.

Как защититься от магнитных бурь

Если вы из тех, кто чувствителен к магнитным бурям, придерживайтесь таких рекомендаций:

употребляйте не менее 1,5 литра жидкости в день;

ограничьте употребление кофе, алкоголя и энергетических напитков;

ешьте больше овощей, фруктов и рыбы, избегайте фастфуда;

занимайтесь физическими упражнениями, делайте зарядку, гуляйте на свежем воздухе;

регулярно проветривайте помещение, особенно перед сном;

проводите время с родными, занимайтесь хобби и снижайте стресс;

поддерживайте регулярный режим сна и спите не менее 7 часов в сутки.