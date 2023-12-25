Прогноз космической погоды на 25 декабря: чего ждать в день Рождества

«Спокойная геомагнитная обстановка», – таков сегодняшний прогноз Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.

В то же время стоит напомнить, что в период с 28 по 29 декабря ожидается сильная, а 30-31 декабря – слабая магнитная буря.

Как влияют на нас магнитные бури

Магнитные бури – это возмущения геомагнитного поля Земли с разной длительностью и интенсивностью. Они связаны с потоками заряженных частиц, которые выбрасывает Солнце. Магнитные бури могут вызывать перебои в работе связи, а также влиять на самочувствие пожилых и метеозависимых людей. В частности, они могут испытывать головную боль, головокружение, тошноту, боль в суставах, усталость, бессонницу.

Кроме того, стоит отметить, что к магнитным бурям особенно чувствительны беременные женщины и те, кто имеет хронические заболевания, связанные с нервной или сердечно-сосудистой системами. В такие периоды они могут испытывать обострение симптомов болезни.

Как защититься от магнитных бурь

В дни магнитных бурь следует придерживаться простых рекомендаций:

заниматься физической активностью;

поддерживать здоровый рацион;

отдыхать и высыпаться;

пить больше чистой воды;

не употреблять алкогольные напитки и жирную пищу;

избегать стресса;

проверить содержимое домашней аптечки на наличие необходимых лекарств.