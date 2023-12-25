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Прогноз космической погоды на 25 декабря: чего ждать в день Рождества

Прогноз космической погоды на 25 декабря: чего ждать в день Рождества

Сегодня, в рождественский понедельник, 25 декабря 2023 года, существенных магнитных бурь специалисты по космической погоде не прогнозируют. А вот в самом конце уходящего года еще может «заштормить».

«Спокойная геомагнитная обстановка», – таков сегодняшний прогноз Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.

В то же время стоит напомнить, что в период с 28 по 29 декабря ожидается сильная, а 30-31 декабря – слабая магнитная буря.

Как влияют на нас магнитные бури

Магнитные бури – это возмущения геомагнитного поля Земли с разной длительностью и интенсивностью. Они связаны с потоками заряженных частиц, которые выбрасывает Солнце. Магнитные бури могут вызывать перебои в работе связи, а также влиять на самочувствие пожилых и метеозависимых людей. В частности, они могут испытывать головную боль, головокружение, тошноту, боль в суставах, усталость, бессонницу.

Кроме того, стоит отметить, что к магнитным бурям особенно чувствительны беременные женщины и те, кто имеет хронические заболевания, связанные с нервной или сердечно-сосудистой системами. В такие периоды они могут испытывать обострение симптомов болезни.

Как защититься от магнитных бурь

В дни магнитных бурь следует придерживаться простых рекомендаций:

  • заниматься физической активностью;
  • поддерживать здоровый рацион;
  • отдыхать и высыпаться;
  • пить больше чистой воды;
  • не употреблять алкогольные напитки и жирную пищу;
  • избегать стресса;
  • проверить содержимое домашней аптечки на наличие необходимых лекарств.
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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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