Прогноз космической погоды на 25 декабря: чего ждать в день Рождества

Сегодня, в рождественский понедельник, 25 декабря 2023 года, существенных магнитных бурь специалисты по космической погоде не прогнозируют. А вот в самом конце уходящего года еще может «заштормить».
«Спокойная геомагнитная обстановка», – таков сегодняшний прогноз Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.
В то же время стоит напомнить, что в период с 28 по 29 декабря ожидается сильная, а 30-31 декабря – слабая магнитная буря.
Как влияют на нас магнитные бури
Магнитные бури – это возмущения геомагнитного поля Земли с разной длительностью и интенсивностью. Они связаны с потоками заряженных частиц, которые выбрасывает Солнце. Магнитные бури могут вызывать перебои в работе связи, а также влиять на самочувствие пожилых и метеозависимых людей. В частности, они могут испытывать головную боль, головокружение, тошноту, боль в суставах, усталость, бессонницу.
Кроме того, стоит отметить, что к магнитным бурям особенно чувствительны беременные женщины и те, кто имеет хронические заболевания, связанные с нервной или сердечно-сосудистой системами. В такие периоды они могут испытывать обострение симптомов болезни.
Как защититься от магнитных бурь
В дни магнитных бурь следует придерживаться простых рекомендаций:
- заниматься физической активностью;
- поддерживать здоровый рацион;
- отдыхать и высыпаться;
- пить больше чистой воды;
- не употреблять алкогольные напитки и жирную пищу;
- избегать стресса;
- проверить содержимое домашней аптечки на наличие необходимых лекарств.