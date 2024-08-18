Прогноз космічної погоди на 18 серпня: чи бути бурі

За прогнозом Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США, сьогодні, в неділю, 18 серпня 2024 року, на Землі очікується слабка магнітна буря. І тому в цей день слід бути особливо обережними літнім та метеозалежним людям.
Що таке магнітна буря
Регулярні спалахи та вибухи на Сонці призводять до викиду великої кількості сонячної енергії. Вона складається з заряджених частинок – протонів та електронів, що мають здатність швидко переміщатися у просторі. Коли вони досягають магнітосфери Землі, відбувається активність, яка називається магнітною або сонячною бурею.
Магнітні бурі поділяють за потужністю – від К-індексу 1 до К-індексу 9. Усі бурі від К-індексу 5 і вище – бурі червоного рівня, які можуть впливати на життєдіяльність людини.
Вони викликають погіршення самопочуття, головний біль та збій у роботі зв’язку, супутників та GPRS. Під час магнітних бур К-індекс 8 або 9 можуть бути полярні сяйва.
Як очікується, наприкінці серпня на нас чекає ще одна потужна магнітна буря. Орієнтовно вона накриє Землю 24-27 серпня. За прогнозами, ця буря буде червоного рівня і досягне К-індексу 6.
Як захистити себе від магнітних бур
- Повноцінно висипатися (7-9 годин);
- Робити зарядку, приймати контрастний душ;
- Повноцінно харчуватися;
- Пити багато води;
- Не зловживати кавою, енергетиками, тютюном, алкоголем, шкідливою їжею;
- Провітрювати приміщення;
- Гуляти на свіжому повітрі
- Звертатися до лікарів за необхідності.