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Прогноз космічної погоди: чи бути магнітній бурі 21 серпня

Прогноз космічної погоди: чи бути магнітній бурі 21 серпня

Метеочутливі люди можуть зітхнути спокійно: сонячна активність значно знизилася, і на Землі настало тимчасове затишшя в геомагнітній обстановці.

У середу, 21 серпня, очікуються невеликі магнітні хвилювання з К-індексом 3 (зелений рівень), які не матимуть негативного впливу на організм людини.

Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Що таке магнітна буря

Регулярні спалахи і вибухи на Сонці призводять до викиду великої кількості сонячної енергії. Вона складається із заряджених частинок – протонів і електронів, що мають здатність швидко переміщатися в просторі. Коли вони досягають магнітосфери Землі, відбувається активність, звана магнітною або сонячною бурею.

Магнітні бурі поділяють за потужністю – від К-індексу 1 до К-індексу 9. Усі бурі від К-індексу 5 і вище – бурі червоного рівня, які можуть впливати на життєдіяльність людини.

Вони спричиняють погіршення самопочуття, головні болі та збій у роботі зв’язку, супутників і GPRS. А під час магнітних бур К-індексу 8 або 9 – можуть бути полярні сяйва.

Як захистити себе від магнітних бур

  • Повноцінно висипатися (7-9 годин);
  • Робити зарядку, приймати контрастний душ;
  • Повноцінно харчуватися;
  • Пити багато води;
  • Не зловживати кавою, енергетиками, тютюном, алкоголем, шкідливою їжею;
  • Провітрювати приміщення;
  • Гуляти на свіжому повітрі
  • Звертатися до лікарів за потреби.

 

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