Прогноз космической погоды: быть ли магнитной буре 21 августа

Метеочувствительные люди могут вздохнуть спокойно: солнечная активность значительно снизилась, и на Земле наступило временное затишье в геомагнитной обстановке.
В среду, 21 августа, ожидаются небольшие магнитные волнения с К-индексом 3 (зеленый уровень), которые не окажут негативного влияния на организм человека.
Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.
Что такое магнитная буря
Регулярные вспышки и взрывы на Солнце приводят к выбросу большого количества солнечной энергии. Она состоит из заряженных частиц – протонов и электронов, обладающих способностью быстро перемещаться в пространстве. Когда они достигают магнитосферы Земли, происходит активность, называемая магнитной или солнечной бурей.
Магнитные бури разделяют по мощности – от К-индекса 1 до К-индекса 9. Все бури от К-индекса 5 и выше – бури красного уровня, которые могут влиять на жизнедеятельность человека.
Они вызывают ухудшение самочувствия, головные боли и сбой в работе связи, спутников и GPRS. А во время магнитных бурь К-индекса 8 или 9 — могут быть полярные сияния.
Как защитить себя от магнитных бурь
- Полноценно высыпаться (7-9 часов);
- Делать зарядку, принимать контрастный душ;
- Полноценно питаться;
- Пить много воды;
- Не злоупотреблять кофе, энергетиками, табаком, алкоголем, вредной едой;
- Проветривать помещение;
- Гулять на свежем воздухе
- Обращаться к врачам при необходимости.