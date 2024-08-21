Новости Одессы и Одесской области

Прогноз космической погоды: быть ли магнитной буре 21 августа

Прогноз космической погоды: быть ли магнитной буре 21 августа

Метеочувствительные люди могут вздохнуть спокойно: солнечная активность значительно снизилась, и на Земле наступило временное затишье в геомагнитной обстановке.

В среду, 21 августа, ожидаются небольшие магнитные волнения с К-индексом 3 (зеленый уровень), которые не окажут негативного влияния на организм человека.

Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Что такое магнитная буря

Регулярные вспышки и взрывы на Солнце приводят к выбросу большого количества солнечной энергии. Она состоит из заряженных частиц – протонов и электронов, обладающих способностью быстро перемещаться в пространстве. Когда они достигают магнитосферы Земли, происходит активность, называемая магнитной или солнечной бурей.

Магнитные бури разделяют по мощности – от К-индекса 1 до К-индекса 9. Все бури от К-индекса 5 и выше – бури красного уровня, которые могут влиять на жизнедеятельность человека.

Они вызывают ухудшение самочувствия, головные боли и сбой в работе связи, спутников и GPRS. А во время магнитных бурь К-индекса 8 или 9 — могут быть полярные сияния.

Как защитить себя от магнитных бурь

  • Полноценно высыпаться (7-9 часов);
  • Делать зарядку, принимать контрастный душ;
  • Полноценно питаться;
  • Пить много воды;
  • Не злоупотреблять кофе, энергетиками, табаком, алкоголем, вредной едой;
  • Проветривать помещение;
  • Гулять на свежем воздухе
  • Обращаться к врачам при необходимости.
Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua