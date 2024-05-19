Прогноз космічної погоди: чи будуть геомагнітні хвилювання 19 травня

Водночас повідомляється, що це слабка магнітна буря, яка може викликати погіршення самопочуття та настрої у метеочутливих людей.

Раніше повідомлялося, що період підвищеної сонячної активності триватиме приблизно до 17 травня.

Нагадаємо, магнітні бурі – це збурення магнітного поля Землі, спричинені спалахами на Сонці. Такі коливання можуть негативно впливати як на роботу систем зв’язку, так і на наше здоров’я. Найбільш схильні до впливу магнітних бур літні, метеозалежні люди та вагітні жінки.

Тим не менш, серйозне нездужання в такі дні – все ж таки рідкість, і у більшості людей бурі проходять без серйозних наслідків для здоров’я.

Щоб уберегтися від негативних наслідків магнітних бур;