Прогноз космічної погоди: чи будуть геомагнітні хвилювання 19 травня

За даними фахівців Центру передбачення космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень (NOAA) США, сьогодні, в неділю, 19 травня 2024 року, очікується магнітна буря. Магнітосфера Землі перебуватиме у неспокійному стані.
Водночас повідомляється, що це слабка магнітна буря, яка може викликати погіршення самопочуття та настрої у метеочутливих людей.
Раніше повідомлялося, що період підвищеної сонячної активності триватиме приблизно до 17 травня.
Нагадаємо, магнітні бурі – це збурення магнітного поля Землі, спричинені спалахами на Сонці. Такі коливання можуть негативно впливати як на роботу систем зв’язку, так і на наше здоров’я. Найбільш схильні до впливу магнітних бур літні, метеозалежні люди та вагітні жінки.
Тим не менш, серйозне нездужання в такі дні – все ж таки рідкість, і у більшості людей бурі проходять без серйозних наслідків для здоров’я.
Щоб уберегтися від негативних наслідків магнітних бур;
- заздалегідь підготуйте аптечку. А якщо ви метеозалежні, зверніться до лікаря, щоб він при необхідності виписав вам потрібні ліки;
- достатньоспіть. Недосип робить організм більш чутливим до впливу магнітних бур;
- зменште фізичні та емоційні навантаження, по можливості уникайте стресових ситуацій;
- дотримуйтесь режиму дня. Лягайте спати і прокидайтеся в той самий час, навіть у вихідні;
- збалансуйте раціон харчування: вживайте більше свіжих овочів, фруктів, зелені, риби та морепродуктів. Обмежте споживання жирної, смаженої, солоної та гострої їжі, а також кави, алкоголю та енергетичних напоїв;
- пийте багато води. Вода допомагає виводити з організму токсини та покращує загальне самопочуття.