Новини Одеси та Одеської області

Прогноз космічної погоди: чи будуть геомагнітні хвилювання 19 травня

Прогноз космічної погоди: чи будуть геомагнітні хвилювання 19 травня

За даними фахівців Центру передбачення космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень (NOAA) США, сьогодні, в неділю, 19 травня 2024 року, очікується магнітна буря. Магнітосфера Землі перебуватиме у неспокійному стані.

Водночас повідомляється, що це слабка магнітна буря, яка може викликати погіршення самопочуття та настрої у метеочутливих людей.

Раніше повідомлялося, що період підвищеної сонячної активності триватиме приблизно до 17 травня.

Нагадаємо, магнітні бурі – це збурення магнітного поля Землі, спричинені спалахами на Сонці. Такі коливання можуть негативно впливати як на роботу систем зв’язку, так і на наше здоров’я. Найбільш схильні до впливу магнітних бур літні, метеозалежні люди та вагітні жінки.

Тим не менш, серйозне нездужання в такі дні – все ж таки рідкість, і у більшості людей бурі проходять без серйозних наслідків для здоров’я.

Щоб уберегтися від негативних наслідків магнітних бур;

  • заздалегідь підготуйте аптечку. А якщо ви метеозалежні, зверніться до лікаря, щоб він при необхідності виписав вам потрібні ліки;
  • достатньоспіть. Недосип робить організм більш чутливим до впливу магнітних бур;
  • зменште фізичні та емоційні навантаження, по можливості уникайте стресових ситуацій;
  • дотримуйтесь режиму дня. Лягайте спати і прокидайтеся в той самий час, навіть у вихідні;
  • збалансуйте раціон харчування: вживайте більше свіжих овочів, фруктів, зелені, риби та морепродуктів. Обмежте споживання жирної, смаженої, солоної та гострої їжі, а також кави, алкоголю та енергетичних напоїв;
  • пийте багато води. Вода допомагає виводити з організму токсини та покращує загальне самопочуття.
Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk