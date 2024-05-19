Прогноз космической погоды: будут ли геомагнитные волнения 19 мая

В то же время сообщается, что это слабая магнитная буря, которая, тем не менее, может вызвать ухудшение самочувствия и настроения у метеочувствительных людей.

Ранее сообщалось, что период повышенной солнечной активности продлиться примерно до 17 мая.

Напомним, магнитные бури – это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять как на работу систем связи, так и на наше здоровье. Наиболее подвержены влиянию магнитных бурь пожилые, метеозависимые люди и беременные женщины.

Тем не менее, серьезное недомогание в такие дни – все же редкость, и у большинства людей бури проходят без серьезных последствий для здоровья.

Чтобы уберечься от негативных последствий магнитных бурь;