Прогноз космической погоды: будут ли геомагнитные волнения 19 мая

По данным специалистов Центра предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований (NOAA) США, сегодня, в воскресенье, 19 мая 2024 года, ожидается магнитная буря. Магнитосфера Земли будет находиться в неспокойном состоянии.
В то же время сообщается, что это слабая магнитная буря, которая, тем не менее, может вызвать ухудшение самочувствия и настроения у метеочувствительных людей.
Ранее сообщалось, что период повышенной солнечной активности продлиться примерно до 17 мая.
Напомним, магнитные бури – это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять как на работу систем связи, так и на наше здоровье. Наиболее подвержены влиянию магнитных бурь пожилые, метеозависимые люди и беременные женщины.
Тем не менее, серьезное недомогание в такие дни – все же редкость, и у большинства людей бури проходят без серьезных последствий для здоровья.
Чтобы уберечься от негативных последствий магнитных бурь;
- заранее подготовьте аптечку. А если вы метеозависимы, обратитесь к врачу, чтобы он при необходимости выписал вам нужные лекарства;
- достаточно спите. Недосып делает организм более чувствительным к воздействию магнитных бурь;
- снизьте физические и эмоциональные нагрузки, по возможности избегайте стрессовых ситуаций;
- соблюдайте режим дня. Ложитесь спать и просыпайтесь в одно и то же время, даже в выходные;
- сбалансируйте рацион питания: употребляйте больше свежих овощей, фруктов, зелени, рыбы и морепродуктов. Ограничьте потребление жирной, жареной, соленой и острой пищи, а также кофе, алкоголя и энергетических напитков;
- пейте много воды. Вода помогает выводить из организма токсины и улучшает общее самочувствие.