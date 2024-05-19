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Прогноз космической погоды: будут ли геомагнитные волнения 19 мая

Прогноз космической погоды: будут ли геомагнитные волнения 19 мая

По данным специалистов Центра предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований (NOAA) США, сегодня, в воскресенье, 19 мая 2024 года, ожидается магнитная буря. Магнитосфера Земли будет находиться в неспокойном состоянии.

В то же время сообщается, что это слабая магнитная буря, которая, тем не менее, может вызвать ухудшение самочувствия и настроения у метеочувствительных людей.

Ранее сообщалось, что период повышенной солнечной активности продлиться примерно до 17 мая.

Напомним, магнитные бури – это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять как на работу систем связи, так и на наше здоровье. Наиболее подвержены влиянию магнитных бурь пожилые, метеозависимые люди и беременные женщины.

Тем не менее, серьезное недомогание в такие дни – все же редкость, и у большинства людей бури проходят без серьезных последствий для здоровья.

Чтобы уберечься от негативных последствий магнитных бурь;

  • заранее подготовьте аптечку. А если вы метеозависимы, обратитесь к врачу, чтобы он при необходимости выписал вам нужные лекарства;
  • достаточно спите. Недосып делает организм более чувствительным к воздействию магнитных бурь;
  • снизьте физические и эмоциональные нагрузки, по возможности избегайте стрессовых ситуаций;
  • соблюдайте режим дня. Ложитесь спать и просыпайтесь в одно и то же время, даже в выходные;
  • сбалансируйте рацион питания: употребляйте больше свежих овощей, фруктов, зелени, рыбы и морепродуктов. Ограничьте потребление жирной, жареной, соленой и острой пищи, а также кофе, алкоголя и энергетических напитков;
  • пейте много воды. Вода помогает выводить из организма токсины и улучшает общее самочувствие.
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Редакция ПРОФИЛЬ
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