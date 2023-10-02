Прогноз космической погоды 2 октября: готовьтесь к магнитной буре

По предварительным прогнозам, в октябре 2023 года геомагнитная обстановка будет спокойнее, чем в сентябре, тем не менее, нас ждут несколько как умеренных, так и достаточно мощных магнитных штормов. И сегодня, как ожидается, магнитосфера Земли будет в возбужденном состоянии.

Как сообщают специалисты Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня, в понедельник, 2 октября 2023 года, возможны периоды штормовой космической погоды.

Достаточно сильную магнитную бурю прогнозируют на 5 октября.

Магнитная или солнечная буря – это всплески энергии, которые исходят от Солнца. Взрывы разной мощности происходят в виде выбросов и вспышек солнечной массы, в результате которых энергия рассеивается во всех направлениях, включая Землю.

На каждого человека солнечная активность влияет по-разному. У кого-то она вызывает подавленное настроение или мигрень, а у кого-то – обострение хронических заболеваний.

Отмечено, что в дни магнитных бурь возрастает количество обращений к терапевтам и врачам-кардиологам.

Чтобы благополучно пережить неспокойные дни, медики рекомендуют:

соблюдать режим сна (не менее 7-9 часов в сутки);

полноценно питаться, пить достаточно воды;

выходить на прогулки на свежем воздухе;

снизить физические и психоэмоциональные нагрузки.

При ухудшении самочувствия или обострениях хронических заболеваний следует обратиться за консультацией к семейному врачу.