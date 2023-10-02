Прогноз космической погоды 2 октября: готовьтесь к магнитной буре

По предварительным прогнозам, в октябре 2023 года геомагнитная обстановка будет спокойнее, чем в сентябре, тем не менее, нас ждут несколько как умеренных, так и достаточно мощных магнитных штормов. И сегодня, как ожидается, магнитосфера Земли будет в возбужденном состоянии.
Как сообщают специалисты Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня, в понедельник, 2 октября 2023 года, возможны периоды штормовой космической погоды.
Достаточно сильную магнитную бурю прогнозируют на 5 октября.
Магнитная или солнечная буря – это всплески энергии, которые исходят от Солнца. Взрывы разной мощности происходят в виде выбросов и вспышек солнечной массы, в результате которых энергия рассеивается во всех направлениях, включая Землю.
На каждого человека солнечная активность влияет по-разному. У кого-то она вызывает подавленное настроение или мигрень, а у кого-то – обострение хронических заболеваний.
Отмечено, что в дни магнитных бурь возрастает количество обращений к терапевтам и врачам-кардиологам.
Чтобы благополучно пережить неспокойные дни, медики рекомендуют:
- соблюдать режим сна (не менее 7-9 часов в сутки);
- полноценно питаться, пить достаточно воды;
- выходить на прогулки на свежем воздухе;
- снизить физические и психоэмоциональные нагрузки.
При ухудшении самочувствия или обострениях хронических заболеваний следует обратиться за консультацией к семейному врачу.