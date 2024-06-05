Погода в Одессе 6 июня: синоптики прогнозируют дождь

Погода в Одесі: завтра теж потрібні парасольки? В Одесі та Одеській області оголошено штормове попередження на середу, 5 червня 2024 року. За інформацією Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, цієї ночі очікується гроза. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Прогноз погоди на 3 червня: чи порадує одеситів понеділок У понеділок, 3 червня 2024 року, в Одесі та Одеській області очікується мінлива хмарність. Опадів в Одесі синоптики Гідрометцентру Чорного та Азовського морів не прогнозують, а в області можливі короткочасні дощі та грози. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ