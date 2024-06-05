Погода в Одессе 6 июня: синоптики прогнозируют дождь

Погода в Одессе 6 июня: синоптики прогнозируют дождь

6 июня 2024 года утром и днем ​​в Одессе ожидается кратковременный дождь. Температура воздуха будет в пределах 18°С ночью и до 29°С днем. Более подробно о погоде в четверг, 6 июня, читайте в публикации “Одесской Жизни”.

Прогноз погоды в Одессе и области составлен специалистами из Гидрометцентра Черного и Азовского морей.

Прогноз погоды по г. Одессе 6 июня

Облачно с прояснениями. Утром и днем ​​кратковременный дождь.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 18-20°С, днем ​​26-28°С.
Температура морской воды 22-23°С.

Прогноз погоды по Одесской области 6 июня

Облачно с прояснениями. Утром и днем ​​местами кратковременный дождь, гроза.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 16-21°С, днем ​​26-31°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk