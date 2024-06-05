Погода в Одессе 6 июня: синоптики прогнозируют дождь

6 июня 2024 года утром и днем в Одессе ожидается кратковременный дождь. Температура воздуха будет в пределах 18°С ночью и до 29°С днем. Более подробно о погоде в четверг, 6 июня, читайте в публикации “Одесской Жизни”.
Прогноз погоды в Одессе и области составлен специалистами из Гидрометцентра Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды по г. Одессе 6 июня
Облачно с прояснениями. Утром и днем кратковременный дождь.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 18-20°С, днем 26-28°С.
Температура морской воды 22-23°С.
Прогноз погоды по Одесской области 6 июня
Облачно с прояснениями. Утром и днем местами кратковременный дождь, гроза.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 16-21°С, днем 26-31°С.
На автодорогах области видимость хорошая.