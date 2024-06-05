Погода в Одесі 6 червня: синоптики прогнозують дощ

Погода в Одесі 6 червня: синоптики прогнозують дощ

6 червня 2024 року, вранці та вдень в Одесі очікується короткочасний дощ. Температура воздуху буде в межах 18°С вночі і до 29°С вдень. Більш подробно про погоду у четвер, 6 червня читайте в публікації “Одеського Життя”.

Прогноз погоди в Одкесі і області складений спеціалістами із Гідрометцентру Чорного та Азовського морів.

Прогноз погоди по м. Одесі 6 червня

Мінлива хмарність. Вранці та вдень короткочасний дощ.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 18-20°С, вдень 26-28°С.
Температура морської води 22-23°С.

Прогноз погоди по Одеській області 6 червня

Мінлива хмарність. Вранці та вдень місцями короткочасний дощ, гроза.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 16-21°С, вдень 26-31°С.

На автошляхах області видимість добра.

 

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