Погода в Одесі 6 червня: синоптики прогнозують дощ

6 червня 2024 року, вранці та вдень в Одесі очікується короткочасний дощ. Температура воздуху буде в межах 18°С вночі і до 29°С вдень. Більш подробно про погоду у четвер, 6 червня читайте в публікації “Одеського Життя”.

Прогноз погоди в Одкесі і області складений спеціалістами із Гідрометцентру Чорного та Азовського морів. Прогноз погоди по м. Одесі 6 червня Мінлива хмарність. Вранці та вдень короткочасний дощ.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 18-20°С, вдень 26-28°С.

Температура морської води 22-23°С. Прогноз погоди по Одеській області 6 червня Мінлива хмарність. Вранці та вдень місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 16-21°С, вдень 26-31°С. На автошляхах області видимість добра.