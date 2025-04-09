У зв’язку з погіршенням погодних умов одеська мерія звертається до одеситів і гостей міста з проханням бути пильними, максимально обмежити переміщення та поїздки, а також не залишати авто під деревами і лініями електропередач та обережно рухатися під деревами.

Крім того, не забувайте, що через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека. У разі виявлення морської міни або предметів, схожих на неї, в жодному разі їх не чіпати, а негайно повідомити про знахідку за номером 102.

Прогноз погоди в Одесі на 10 квітня

В Одесі завтра хмарно з проясненнями. Вдень опади, переважно у вигляді снігу з дощем.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с, у другій половині дня північно-західний, 7-12 м/с, пориви до 15-17 м/с.

Температура вночі 1-3°С тепла, вдень 8-10°С тепла.

Прогноз погоди в Одеській області на 10 квітня

По Одеській області завтра хмарно з проясненнями. Вранці та вдень опади, переважно у вигляді снігу з дощем.

Вітер південно-західний, вдень північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-17 м/с.

Температура вночі 0-5°С морозу, місцями 1-3°С тепла, вдень 5-10°С тепла.

На автодорогах області вдень видимість під час опадів 500-1000 м.

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