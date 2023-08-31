Погода в Одесі в перший день вересня: знову дощі і вітер

За інформацією Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, у п’ятницю, 1 вересня 2023 року, в Одесі та Одеській області очікується гроза, під час грози шквали 15-20 м/с.
Прогноз погоди в Одесі 1 вересня
Мінлива хмарність. Короткочасний дощ, гроза.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с, під час грози шквал 15-20 м/с.
Температура вночі 19-21°С, вдень 27-29°С.
Температура морської води 24-25°С.
Прогноз погоди на Одещині 1 вересня
Мінлива хмарність. Короткочасний дощ, гроза, місцями град.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с, під час грози місцями шквал 15-20 м/с.
Температура вночі 17-22°С, вдень 27-32°С.
На автошляхах області вночі та вранці місцями димка, видимість 1-2 км.