Погода в Одессе в первый день сентября: снова дожди и ветер

По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в пятницу, 1 сентября 2023 года, в Одессе и Одесской области ожидается гроза, во время грозы шквалы 15-20 м/с.
Прогноз погоды в Одессе
Облачно с прояснениями. Возможен дождь, гроза.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с, при грозе шквал 15-20 м/с.
Температура ночью 19-21°С, днем 27-29°С.
Температура морской воды 24-25°С.
Прогноз погоды на Одесской области 1 сентября
Облачно с прояснениями. Возможен дождь, гроза, местами град.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с, при грозе местами шквал 15-20 м/с.
Температура ночью 17-22°С, днем 27-32°С.
На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.