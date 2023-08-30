Погода в Одесі в останній день літа: гроза та короткочасні дощі

За інформацією Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, у четвер, 31 серпня 2023 року, в Одесі та Одеській області очікується гроза, під час грози шквали 15-20 м/с. Ввечері 31 серпня 2023 року гроза очікується по Одесі.
Прогноз погоди в Одесі 31 серпня
Мінлива хмарність. Увечері короткочасний дощ, гроза.
Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 21-23°С, вдень 27-29°С.
Температура морської води 24-25°С
Прогноз погоди на Одещині 31 серпня
Мінлива хмарність. Вдень короткочасний дощ, місцями значний, гроза.
Вітер південно-східний, 5-10 м/с, вдень під час грози шквал 15-20 м/с.
Температура вночі 18-23°С, вдень 27-32°С.
На автошляхах області вночі та вранці місцями димка, видимість 1-2 км.
Фото Марії Котової