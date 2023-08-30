Погода в Одессе в последний день лета: гроза и кратковременные дожди

По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в четверг, 31 августа 2023 года, в Одессе и Одесской области ожидается гроза, во время грозы шквалы 15-20 м/с. Вечером 31 августа 2023 гроза ожидается по Одессе.
Прогноз погоды в Одессе 31 августа
Облачно с прояснениями. Вечером кратковременный дождь, гроза.
Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 21-23°С, днем 27-29°С.
Температура морской воды 24-25°С
Прогноз погоды на Одесской области 31 августа
Облачно с прояснениями. Днем кратковременный дождь, местами сильный, гроза.
Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, днем во время грозы шквал 15-20 м/с.
Температура ночью 18-23°С, днем 27-32°С.
На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.
Фото Марии Котовой