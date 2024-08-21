Погода в Одесі: що прогнозують на четвер 22 серпня

У четвер, 22 серпня 2024 року, в Одесі та Одеській області очікується невеликий дощ. Щоправда, лише вночі. А вдень у регіоні утримається спекотна погода. Повітря вдень прогріється до 33-36°С.
Такий прогноз дає Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі на 22 серпня
В Одесі завтра мінлива хмарність. Вночі можливий невеликий дощ.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 20-22°С, вдень 31-33°С.
Температура морської води 23-24 °С.
Прогноз погоди в Одеській області на 22 серпня
По Одеській області завтра очікується мінлива хмарність. Вночі місцями невеликий дощ.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 17-22°С, вдень 31-36°С.
На автошляхах області видимість добра.
Фото Марії Котової